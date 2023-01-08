Медведев призвал наказывать предателей Родины по правилам военного времени

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что предателей Родины нужно судить только по закону. Если он не работает, тогда необходимо действовать в соответствии с правилами военного времени, считает он.

Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. Конечно, судить нужно только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие, — отметил он.

Ранее Медведев описал политику США карикатурой, которую выложил в своем Telegram-канале. На фото изображен слон, олицетворяющий республиканцев, и осел, являющийся образом демократов, которые тянут телегу со свиньей — символом Украины.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, в ходе которого призвал молиться за избавление России от внешних врагов. Предстоятель РПЦ выразил надежду, что в наступающем году на просторах исторической Руси прекратится «междоусобная брань», а между народами и странами восстановятся добрые отношения. Церковные расколы патриарх назвал следствием «опасных политических действий», направленных в том числе против России.