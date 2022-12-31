Патриарх Кирилл пожелал избавления России от внешних врагов в Новом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, в ходе которого призвал молиться за избавление России от внешних врагов, передает ТАСС. Предстоятель РПЦ выразил надежду, что в наступающем году на просторах исторической Руси прекратится «междоусобная брань», а между народами и странами восстановятся добрые отношения. Церковные расколы патриарх назвал следствием «опасных политических действий», направленных в том числе против России.

Будем просить Господа о ниспослании нам его помощи, о том, чтобы следующий год был годом мирным, <...> чтобы он избавил Отечество наше, народ наш, Церковь нашу от врагов внешних, видимых и невидимых, чтобы была духовная сила у народа нашего, сохраняя веру, сохранять и способность к сопротивлению всякому злу, — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх подчеркнул, что вера, по его словам, является «великой силой», соединяющей человека с Богом. Глава Русской православной церкви также пожелал, чтобы Бог «укрепил и умудрил» Россию, ее президента, власти и воинство. Предстоятель РПЦ выразил надежду, чтобы Господь даровал Церкви силы «вести народ ко спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке».

Президент России Владимир Путин ранее выступил с поздравлением россиян с Новым годом в окружении военных, хотя обычно глава государства записывал обращения на фоне Кремля. Глава государства назвал уходящий год годом трудных решений и консолидации общества. По словам Путина, 2022 год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия».