Медведев показал карикатуру, описывающую политику США

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев описал политику США карикатурой, которую выложил в своем Telegram-канале. На фото изображен слон, олицетворяющий республиканцев, и осел, являющийся образом демократов, которые тянут телегу со свиньей — символом Украины.

15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу, — написал Медведев.

7 января члены палаты представителей Конгресса США после 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти. Он получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов.

Ранее политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Представители Республиканской партии провели совещание по вопросу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации The Washington Post, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.