«Так себе»: Медведев раскритиковал турецкие Bayraktar Медведев: турецкие дроны Bayraktar на вооружении ВСУ оказались «так себе»

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

БПЛА Bayraktar

Турецкие дроны Bayraktar, находящиеся на вооружении ВСУ, оказались «так себе», заявил в интервью ведущим российским СМИ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, беспилотники вообще не являются главной силой в ходе СВО. Он призвал не преувеличивать значение дронов и отметил, что на Украине ведется не битва машин, в каждой операции важен человеческий фактор, передает РИА Новости.

Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar оказался так себе, на самом деле. <...> Преувеличивать их (дронов. — NEWS.ru) значение пока я бы не стал. Нынешнее сражение — это действительно высокоточное сражение, но они без человеческого фактора пока неосуществимы. Сражение идет на земле, хотя и с использованием всех этих вещей, — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что в России необходимо запустить полноценную линейку ударных беспилотников. Он отметил, что несколько образцов уже созданы, их необходимо перевести на постоянное производство. Что касается разведывательных беспилотников, они уже поставлены на конвейер, утверждает Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, российские танки Т-90М сейчас являются лучшими на рынке и по своим техническим характеристикам превосходят западные Leopard, Challenger, Abrams.

Ранее стало известно, что российские разработчики рассматривают проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных беспилотных летательных аппаратов с реактивным двигателем. Специалисты утверждают, что данный класс беспилотников может эффективно выполнять функции пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, при этом обладая значительно меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.