Медведев назвал Зеленского «небритым парнем в зеленой футболке» Медведев: во вступление Украины в НАТО не верит даже «небритый парень в зеленой футболке»

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Владимир Зеленский

Стремление НАТО расширяться у границ России превратилось в мировую проблему, что понимают и в самом руководстве Альянса, заявил в интервью ТАСС замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в постоянные заявления о приеме в НАТО не верит уже и президент Украины Владимир Зеленский, которого Медведев назвал «небритым парнем в зеленой футболке».

Тащить на своем теле такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже. <...> Поэтому в Альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления <...> И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева, — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Украина откажется от вступления в НАТО только за очень большие деньги. По его словам, Украина использовала свои попытки вступить в Альянс для «раздражения» России еще в 2014 году. Однако теперь, по его словам, в Киеве уже осознали, что ни Лондон, ни Вашингтон не будут предпринимать конкретных действий для обеспечения безопасности страны. Теперь им приходится искать новые способы защитить себя, в том числе через возвращение к нейтральному статусу.