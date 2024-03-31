Мединский раскрыл, как повлияет на детей отмена обществознания в школах Мединский: отсутствие обществознания у 6-8 классов не повлияет на знания детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение обществознания из программы 6-8 классов не приведет к снижению качества знаний по предмету у учеников, заявил ТАСС помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, необходимые материалы либо включат в программу по истории, либо школьники изучат их в старших классах.

Что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс. Программа сама вся остается, но изучение станет более удобным для школьника и для учителя, — пояснил собеседник агентства.

Обновленный формат обучения просто сделает учебу последовательнее и спокойнее, добавил Мединский. Новый учебник по обществознания для 9-11-х классов будет готов не раньше 2025 года, уточнил он.

Ранее Мединский рассказал, что работа над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находятся на завершающем этапе. Он, как ожидается, будет «кардинально лучше» предыдущих.

Помощник президента констатировал, что преподавание обществознания нуждается в серьезном реформировании. Так, этот курс должен быть практичным и содержать актуальные сведения о событиях в стране и мире. Мединский подчеркнул, что такого же мнения придерживаются педагоги Москвы и регионов, с которыми он общался.