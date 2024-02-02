Мединский предложит школьникам новый учебник по обществознанию Мединский: новый учебник по обществознанию находится на завершающем этапе работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работы над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находятся на завершающем этапе, сообщил ТАСС председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, этот учебник будет «кардинально лучше» предыдущих и включит в себя актуальную информацию о процессах, происходящих в российском и международном обществе.

Работа находится на завершающем этапе, отличаться от прошлых учебников он будет тем, что будет кардинально лучше. Обществознание — очень важный предмет <...>. Оно должно быть увязано с историей общественного развития, с представлениями о мире, что происходит вокруг России, быть предельно полезным для школьников, — сказал Мединский.

Помощник президента заявил, что преподавание обществознания нуждается в серьезном реформировании. По его словам, этот курс должен быть практичным и содержать актуальные сведения о событиях в стране и мире. Мединский подчеркнул, что такого же мнения придерживаются педагоги Москвы и регионов, с которыми он общался.

Ранее в Минопросвещении сообщили, что в школах России введут уроки по основам общевойскового боя и способам применения беспилотных летательных аппаратов. Обучение войдет в курс, который называется «Основы безопасности и защиты Родины». Там же детям расскажут об элементах начальной военной подготовки, включающей в себя общевоинские уставы, строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую элементы, а также обучение требованиям безопасности при обращении со стрелковым оружием.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что уже в 2024 году в школьную программу могут добавить новый обязательный предмет семьеведение. По ее словам, этот предмет уже преподается в школах 40 регионов России. Ожидается, что детей будут обучать по единому учебнику, который также будет подготовлен к следующему году.