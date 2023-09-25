«Цены космические!»: Матвиенко заявила о нехватке школьных учебников Матвиенко заявила о нехватке школьных учебников в регионах России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские регионы столкнулись с нехваткой школьных учебников, их не успели напечатать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит «Парламентская газета», наблюдается «космический» рост цен, а книги не успели доставить в школы. Матвиенко подчеркнула, что эту проблему необходимо решить. Она предположила, что получится воспользоваться старыми экземплярами.

Это системная проблема — новые учебники не успели напечатать, поставить на места, цены на них взлетели, они космические! Люди жалуются — надо закрыть эту проблему, учебники должны быть в школах, — заявила спикер Совфеда, выступая в Рязанской области в рамках «часа субъекта РФ».

Матвиенко уточнила, что в школах наблюдаются проблемы с учебниками «История России» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Кроме того, образовательные учреждения жалуются на нехватку учебников для десятиклассников «Теория вероятности и статистика». Спикер Совфеда призвала Минпросвещения России проанализировать ситуацию и разобраться, почему так происходит. Также она поручила сенаторам взять на контроль вопрос обеспечения школ в регионах.

Ранее в Чечне изъяли весь тираж нового учебника по истории России. Соответствующее поручение дал глава республики Рамзан Кадыров. Пособие вызвало негодование среди представителей народов, репрессированных властями СССР.