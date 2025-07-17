Львова-Белова: Россия помогла 11 детям воссоединиться с близкими на Украине

Россия помогла 11 детям воссоединиться с близкими на Украине, сообщила уполномоченного по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, работа проходит при посредничестве Катара.

Ситуации у всех разные: например, мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За одной девочкой, которая проживала в РФ с папой, приехала мама. 13-летний мальчик после смерти бабушки захотел переехать к сестре. 13-летняя девочка жила у бабушки, на Украине ее ждет мама, — поделилась Львова-Белова.

Омбудсмен поблагодарила Катар за оказанную помощь — в логистике, транспортных и других расходах. Она также выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста и всем представителям профильных ведомств, правоохранительным органам.

Ранее Львова-Белова сообщила NEWS.ru, что на сегодняшний день с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей, с близкими на Украине и в третьих странах — 112 детей из 88 семей. Происходит это регулярно. К примеру, на днях в Россию вернулся 13-летний ребенок, а на Украину к близким поехали 11 детей из семи семей.