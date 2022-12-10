ЛДПР ищет свое новое лицо Какова роль и судьба Слуцкого в ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намеченный на понедельник всероссийский слет ЛДПР, призванный встряхнуть погружающуюся в состояние анабиоза партию, оживил внутренние дискуссии в блекнущем на глазах проекте покойного Жириновского. Однако отнюдь не в позитивном для партии смысле. Особенно на фоне участившихся вбросов о том, что конечной целью председательствования Леонида Слуцкого является постепенное сливание ЛДПР под зонтик политического конгломерата — «Справедливой России — За правду!». Потому, мол, его кандидатуру и поддержал Кремль, где, видимо, уже не испытывали особых иллюзий в отношении будущего старейшей партии постсоветской России. Жириновского заменить реально некем, но политический институт, представленный в парламенте, должен как-то функционировать.

Между тем в последнее время фигуру Слуцкого просто купают в разнообразном компромате. И это уже даже не обвинения в харассменте, которые в свое время выдвинули против него несколько журналисток и которые удачно тогда вписались в глобальную кампанию МeТoo. Теперь, например, его упрекают в том, что его дочь одиннадцати лет от роду якобы живет за границей и отец (на словах такой патриот) не уделяет должного внимания ее правильному воспитанию. Причем многие компрометирующие вбросы могут быть инспированы и товарищами по партии, что отражает растущее взаимное недоверие и внутреннее напряжение в среде либерал-демократов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

К тому же самого Слуцкого, как в свое время Жириновского, используют для тестирования общественного мнения. Так, многие помнят, как новый лидер ЛДПР в ходе своего визита в Донбасс допустил возможность обмена Виктора Медведчука на пленных азовцев (полк «Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена), признанных у нас экстремистами. Тогда такой «ляп» вызвал бурю возмущения, но последующие события нам уже известны. Но то, что для дерзкого и напористого Вольфовича было органично, для тяжеловесного Слуцкого выглядит приговором.

В ситуации явной потери значительной части привлекательности партии Леонид Слуцкий с приближенными стремится влить в ЛДПР свежую кровь, пытаясь завлечь под известные синие знамена неординарных, в чем-то даже скандальных личностей нынешнего времени. Собственно, что-то подобное уже пытались практиковать года полтора назад, когда отчаянного любителя обсценной лексики Сергея Шнурова, Шнура «влили» в Партию Роста. Тогда такое политическое мичуринство большого эффекта не дало. Шнур там не «привился» и сорт плода не изменил. Но все новое — слегка позабытое старое.

Потому Слуцкий сначала пригласил принять участие в работе партийного слета Евгения Пригожина, того самого предпринимателя, прозванного журналистами «кремлевским поваром» за получение крупных подрядов на обслуживание официальных приемов, а ныне ассоциирующегося с ЧВК «Вагнер», которая уже не в Африке, а в Донбассе штурмует бандеровские позиции. Пригожин действительно ярок, дерзок и куда ближе к электорату, голосовавшему за ЛДПР, чем сам Слуцкий. Но Пригожин подтвердил свою репутацию, жестко и дерзко отвергнул такое приглашение, да еще публично дав нелестную характеристику самому лидеру партии.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

Начальник над либерал-демократами попытался было вообще откреститься от такого приглашения, сославшись на неназванных сотрудников, превысивших свою компетенцию. Но вышло еще хуже, получилось, что он не до конца контролирует партаппарат.

Теперь, судя по всему, внимание Слуцкого сосредоточено на личности только что обменянного Виктора Бута, ставшего символом сопротивления штатовскому юридическому произволу. Есть информация, что Бут уже приглашен на заседание комитета Госдумы по международным делам, который как раз и возглавляет Слуцкий. И приглашен явно с прицелом на привлечение к сотрудничеству с ЛДПР и с возможностью в будущем выдвижения его от партии на довыборах в сентябре.

Однако Бут далеко не такая харизматическая фигура, если сравнивать с тем же Пригожиным. К тому же репутация торговца оружием, а значит, человека состоятельного, вряд ли близка ядерному электорату ЛДПР. Наконец, в Госдуме в партийную фракцию уже входит разыскиваемый на Западе и обвиняемый там в отравлении беглого чекиста Литвиненко Андрей Луговой, который процентов партии не добавил.