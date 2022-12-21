Никто в Евросоюзе не собирается проводить объективное расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 45-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). По его словам, в связи с подрывом «Северных потоков» остановились северные маршруты транспортировки российского газа.