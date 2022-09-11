Лавров заявил, что проблем для участия Путина в саммите G20 нет

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Pres

Проблем для участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что российская сторона всегда готова к диалогу.

Я не вижу никаких проблем, чтобы он (Путин. — NEWS.ru) принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что обращения лидеров других стран по поводу контактов с российским президентом всегда встречаются Москвой с пониманием.

Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября, он состоится в Индонезии. Посол страны в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность президента Владимира Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в Кремле пока не знают, приедет ли Путин на саммит G20. По его словам, решение об участии президента будет приниматься ближе к дате мероприятия.