Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну

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Коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Дипломат предрёк провал потугам Запада изолировать Россию, так как дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно. Глава ведомства подчеркнул, что сейчас под ударом США находятся все, кто готов вести самостоятельную политику.

Мы стоим перед выбором исторического пути. Внешние обстоятельства меняются с каждым днём. Наша страна меняется вместе с обстоятельствами. Выбор, который мы делаем, облегчается тем, что коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения, — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, многие эксперты уже негласно признают, что попытки Запада изолировать Россию не принесут плодов, а за пределами «золотого миллиарда» утверждается понимание, что мир становится более многообразным. Лавров отметил, что многие страны Азии, Латинской Америки бойкотируют антироссийские санкции, стремятся к реальной свободе выбора путей развития, так как не хотят поступаться своими национальными интересами.

Ранее Лавров обвинил Запад в агрессивной антироссийской политике. По его словам, даже в самые конфликтные годы холодной войны Россия не помнит такой «синхронной» высылки дипломатов. Министр иностранных дел уверен, что страны Западной Европы и Америки намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».