Лавров раскрыл, с чем в будущем столкнется Запад в отношении России Лавров: Россия будет строго подходить к предложениям Запада восстановить диалог

Россия будет очень серьезно подходить к принципам выстраивания будущих связей с западными государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». По его словам, коллективный Запад в конечном итоге «перебесится» и захочет возобновить отношения с РФ.

Так что когда они — уверен, что не «если», а «когда» — в общем-то образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем, — отметил министр.

В России теперь отлично знают цену словам, произносимым западными политиками, объяснил Лавров. Наглядным примером их лицемерия министр назвал события апреля 2022 года, когда Запад заставил Киев отказаться от стамбульских договоренностей ради продолжения вооруженного конфликта с целью ослабить Москву.

Ранее Лавров выразил надежду, что в ЕС обратят внимание на разумный подход нынешней американской администрации во главе с лидером Дональдом Трампом. В Европе могут это сделать вопреки всем нынешним дискуссиям, что нужно снова, снова и снова вооружать Киев за счет европейских налогоплательщиков, отметил глава внешнеполитического ведомства.