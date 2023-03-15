Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море Лавров: США пытаются искать провокации для нагнетания ситуации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Вашингтон стремится создать провокационную ситуацию для нагнетания своих конфронтационных подходов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Министр добавил, что любые подобные инциденты провоцируют столкновение двух держав. По мнению главы МИД, США игнорируют тот факт, что отдельные районы у побережья Черного моря после начала спецоперации имеют ограниченный статус для полетов.

Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. Они этого не могут не понимать, — сказал Лавров.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что приближение американского беспилотника MQ-9 к Крыму является попыткой нарушения государственной границы России. По ее словам, Москва должна жестко пресекать провокации со стороны США в Черном море. Она подчеркнула, что время уговоров и доверия закончено.