Лавров привел доказательства превращения США в полицейское государство Лавров назвал США полицейским государством после отказа на выезд Риттеру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США уже давно стали полицейским государством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Ойо с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо. По его словам, это подтверждает тот факт, что Вашингтон отказался пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на международный экономический форум в Санкт-Петербург.

Это просто еще один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством, — сказал министр.

Сам Риттер ранее заявил, что США испугались его участия на мероприятии. Однако «в любом случае» он намерен прилететь в Россию позже. Экс-разведчик известен своими заявлениями как о СВО, так и о решениях Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что действия Вашингтона могут быть связаны как раз с его военным прошлым. Риттер работал в спецслужбах, напомнил он, и на него распространяются определенные ограничения на выезд за границу. Тем более, что США считают Россию «вражеской страной», уточнил представитель Кремля. Подобная практика в отношении бывших разведчиков применяется во всех странах, добавил он.