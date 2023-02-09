Лавров пожаловался на преследование ЕС Лавров: дипломаты ЕС преследуют российскую делегацию МИД

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время официального визита в Судан. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это свидетельствует о желании Запада внести разлад в отношения РФ с ее партнерами.

Я слышал про визит пяти или шести западных дипломатов, в том числе представителя Евросоюза. И как я понял, эта же группа была в период или накануне нашего визита в Мавританию. Такое впечатление, что они преследуют нас по следам, — сказал Лавров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что визит главы МИД России в Судан стал неожиданностью для Запада, сообщает. По данным агентства, поездка министра иностранных дел совпала с прибытием шести послов Евросоюза и США, которое давно готовилось. Отмечается, что Россия укрепляет свое сотрудничество с африканскими странами, а другие страны пытаются блокировать это.

5 февраля Лавров прибыл в Багдад на встречу с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками. Сообщалось, что в рамках внешнеполитического турне Лавров также отправится в Мавританию, Судан и Мали.