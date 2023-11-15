Лавров озвучил позицию России по ближневосточному конфликту Лавров: нельзя покупать безопасность за счет сокращения палестинских территорий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Недопустимо покупать безопасность за счет сокращения палестинских территорий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. По его словам, именно эту позицию Москва пытается донести до Израиля.

Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории, которая предназначалась для палестинского государства, — сказал Лавров.

При этом, отметил он, Россия никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля. Тем не менее в историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно, подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что в ближневосточном конфликте США не готовы ни к чему, кроме как к варианту с гуманитарной паузой. По его словам, Вашингтон не хочет брать на себя никакие обязательства в этом вопросе.

Тем временем министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна ведет борьбу с радикальными исламистами. По его словам, речь идет о третьей мировой войне, которая также наблюдается и внутри Европы, в радикальных сообществах. Поэтому, отметил он, страны Запада направляют военную помощь Тель-Авиву.