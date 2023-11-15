В Израиле заявили о ведении третьей мировой войны Министр энергетики Израиля: мы ведем третью мировую войну против ХАМАС

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Израиль, воюя с палестинским движением ХАМАС, ведет борьбу с радикальными исламистами, заявил Bild министр энергетики страны Исраэль Кац. По его словам, речь идет о третьей мировой войне, которая также наблюдается и в Европе. Поэтому, отметил Кац, страны Запада направляют военную помощь Израилю.

Мы ведем третью мировую войну против радикального ислама. Помощь со стороны Европы и США мне очень понятна. Потому что это не только наша война. Война также идет внутри Европы, в радикальных сообществах, — сказал Кац.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Она утверждает, что военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифа». Сообщение последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Там отметили, что Армия обороны Израиля помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».