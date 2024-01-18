Лавров ответил на слухи о желании Казахстана вступить в Союзное государство Лавров заявил, что ему не известна позиция Казахстана по вступлению в СГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о желании Казахстана вступить в Союзное государство. По его словам, сегодня организация является флагманом Евразийского экономического союза, однако Астана не проявляет заинтересованности в присоединении.

Союзное государство — флагман Евразийского экономического союза, задающий тон по многим направлениям. Но, честно признаюсь, я не слышал о том, чтобы Казахстан проявлял интерес в присоединении к Союзному государству, — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции.

В мае 2023 года пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что республика не планирует вступать в какие-либо союзные государства или создавать новые. По его словам, сотрудничество между странами должно строиться исключительно в рамках экономического трека, в частности, в рамках Евразийского экономического союза.

Лавров ранее высказался о текущем положении Афганистана на мировой политической арене. Он подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать контакты с Кабулом и с действующим правительством страны в лице движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Лаврова, Москва прикладывает усилия для того, чтобы талибы стали признанным правительством.