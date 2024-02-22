Лавров назвал препятствие для переговоров по Украине Лавров: высокомерие Запада не позволяет говорить о переговорах по Украине

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Высокомерие и «заряженность» Запада на русофобию не позволяет говорить о переговорах по Украине, он не хочет серьезного диалога, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он привел в пример высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сообщил, что не видит условий для начала диалога.

К моему огромному сожалению, эта заряженность на русофобию и такая высокомерная [позиция], — подчеркну это еще раз, которая у немцев особенно проскальзывает, у англичан она всегда была, — она, конечно, неизлечима, она никуда не исчезает. И в этой ситуации как можно говорить про переговоры? — указал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Украиной. По его словам, начало переговоров на данный момент зависит только от позиции Киева.

Президент добавил, что на переговорах в Стамбуле России и Украине удалось договориться о параметрах мирного соглашения. Представитель Киева Давид Арахамия тогда заявил, что позиция Запада и, в частности, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона вынудила завершить диалог, напомнил Путин. По его словам, если бы этого не произошло, то конфликт закончился бы еще полтора года назад.

До этого агентство Reuters со ссылкой на российские источники сообщало, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.