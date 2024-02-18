Путин: Россия готова к диалогу с Украиной

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»/kremlin.ru

Владимир Путин

Россия всегда стремилась к тому, чтобы завершить конфликт с Украиной мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Москва и сейчас готова к диалогу с Киевом. Начнутся ли эти переговоры, зависит исключительно от позиции Украины, сказал глава государства. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

Мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем. <...> Пожалуйста, я сказал: мы готовы к диалогу, — заверил президент.

Президент добавил, что на переговорах в Стамбуле России и Украине удалось договориться о параметрах мирного соглашения. Представитель Киева Давид Арахамия тогда заявил, что позиция Запада и, в частности, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона вынудила завершить диалог, напомнил Путин. По его словам, если бы этого не произошло, то конфликт закончился бы еще полтора года назад.

Ранее Путин заявил, что происходящее на Украине является для РФ вопросом жизни и смерти. По его словам, ситуация в зоне конфликта для России имеет судьбоносный характер.