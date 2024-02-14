Стало известно, предлагал ли Путин заморозить конфликт на Украине Песков опроверг данные, что Путин предлагал заморозить конфликт на Украине

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин предлагал США заморозить конфликт на Украине, а Вашингтон отказался. Ранее соответствующую информацию распространило агентство Reuters, пишет ТАСС.

Это неправда, — ответил Песков журналистам.

Reuters со ссылкой на российские источники 13 февраля писало, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. Агентство уточнило, что официальных контактов между Москвой и Вашингтоном при этом не было, поскольку Штаты категорически отказались участвовать в переговорах с Россией, затрагивающих интересы Украины.

Позже в Госдепе заявили, что США не вступали в переговоры с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине и не намерены этого делать. В ведомстве отметили, что Москва публично посылала сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня, однако нет свидетельств того, что она действительно готова вступить в какие-либо переговоры.

Песков до этого неоднократно заявлял, что Москва была и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что Россия предпочла бы решить вопросы дипломатическим путем, она готова продолжать проведение специальной военной операции для достижения своих целей, добавил он.