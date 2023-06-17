Лавров оценил позицию Африки по украинскому кризису Лавров заявил о стремлении африканских стран к миру на Украине

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Министр иностранных дел Сергей Лавров

Африканские страны заинтересованы в том, чтобы обозначить свое стремление способствовать установлению мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам переговоров с лидерами Африки глава МИД отметил, что партнеры продемонстрировали понимание истинных причин кризиса, который, по его словам, создан усилиями Запада, передает РИА Новости.

Наши партнеры из Африканского союза <...> проявили понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к глубинным причинам кризиса, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые и подрывали долгие годы безопасность на европейском континенте, — заявил Лавров.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в рамках встречи африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что представители миссии континента хотели бы наблюдать деэскалацию конфликта на Украине с обеих сторон. Рамафоса подтвердил, что Африка в качестве посредника готова способствовать поискам путей к мирному урегулированию кризиса. При этом он указал, что африканский план не должен противоречить другим мирным инициативам.

Путин на встрече с главами африканских стран в Константиновском дворце заявил, что Россия приветствует их сбалансированный подход к ситуации вокруг Украины. Глава государства напомнил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, и представил парафированный стамбульский договор с Украиной, включавший в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.