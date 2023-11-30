Лавров на заседании ОБСЕ попросил оставить его в покое

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал свое выступление на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ с просьбой оставить его в покое. Поблагодарив адресата своего обращения, он продолжил доклад.

Can you leave me alone please? Thank you! (Можешь оставить меня в покое, пожалуйста? Благодарю! — NEWS.ru), — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что выступление Лаврова будет посвящено кризису безопасности в Европе. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, выбор темы обусловлен политикой, которую проводит США на Европейском континенте. Встреча министров иностранных дел стран, входящих в состав ОБСЕ, пройдет в Северной Македонии в период с 30 ноября по 1 декабря.

Не обошлось и без скандалов. Самолету с российской делегацией пришлось лететь в город Скопье через Турцию и Грецию. Болгария, ранее выдавшая дипломатическое разрешение на перелет спецрейса через свое воздушное пространство, в скором времени переиграла и отказалась пропускать Захарову, «фигурирующую в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС». Таким образом, маршрут пришлось изменить.

Захарова назвала этот запрет «злобной глупостью русофобов». Она отметила, что в рамках действующего международного законодательства запрет Болгарии был неправомерен.