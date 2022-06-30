Лавров: Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО Лавров: Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года продолжает существовать

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Москва не инициировала разрыв Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, он продолжает существовать в юридическом смысле, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Альянсе шли дискусии вокруг соглашения, в итоге «решили эту тему не трогать».

В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не действует, о чем свидетельствуют решения Альянса о расширении на восток. В Варшаве считают, что смысла сохранять или «замораживать» этот документ в настоящее время также нет.