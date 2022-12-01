Лавров заявил, что Азербайджан готов обеспечить права армян в Карабахе

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Баку готов предоставить армянам в Карабахе права, которыми обладают граждане Азербайджана, заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что власти Армении в последнее время «больше говорят о правах армян в Карабахе, чем о статусе».

Баку готов обсудить это и предоставить армянам в Карабахе гарантии в связи с правами, которыми обладают другие граждане Азербайджана, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры стран рассмотрели вопросы реализации трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. Он также отметил, что Ереван устраивает российский вариант соглашения. Вопрос о том, будет ли этот вариант претворен в жизнь, Пашинян переадресовал российской стороне.