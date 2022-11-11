Пашинян назвал желаемый срок подписания мирного договора с Азербайджаном Пашинян: Ереван «будет стремиться» к подписанию мирного договора до конца года

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван «будет стремиться» к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года, сообщает Telegram-канал «Minval». Ранее он говорил, что Армению устраивает российский вариант мирного соглашения.

11 ноября Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако договоренностей не сдержал. При этом Пашинян подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.