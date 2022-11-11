Пашинян обвинил Алиева в нарушении сочинского договора

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. В своем Twitter он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу и не угрожать ей, однако договоренностей не сдержал. При этом Пашинян подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил соглашение о воздержании от угрозы силой или ее применения, закрепленное в Сочинском трехстороннем заявлении. Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимосогласованных заявлений!, — написал он.

Ранее Алиев категорически отверг обвинения Пашиняна в военной агрессии со стороны Баку. По его мнению, Ереван таким образом намеренно пытается ввести в заблуждение мировое сообщество. Он также напомнил, что главы республик признали суверенитет и территориальную целостность стран в ходе подписания договоров в Праге и Сочи, а следовательно, «карабахский конфликт остался в истории».

До этого Пашинян обвинил Алиева в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей о «воздержании от применения силы или угрозы ее применения». По его словам, заявления азербайджанского лидера в Шуше демонстрируют угрожающие безопасности Южного Кавказа амбиции Баку.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.