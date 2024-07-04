«Кто мешает — хорошо известно»: Путин о помехах отношениям России и Турции Путин: хорошо известно, кто мешает развитию отношений России и Турции

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, что хорошо известно, кто мешает развитию отношений между РФ и Турцией, передает Telegram-канал «Смотри». При этом он отметил, что помогает в этом политическая воля турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кто нам мешает — хорошо известно. Что нам помогает — это политическая воля президента Эрдогана. Ну а в техническом плане это расчеты, это всем хорошо известно, — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что прекращение огня на линии соприкосновения не может быть установлено до начала переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что РФ не может принимать подобные решения «в надежде» на позитивные шаги второй стороны. Президент напомнил, что в ходе СВО был момент, когда ВС РФ «стояли под Киевом», однако Запад настоятельно попросил прекратить огонь и боевые действия, чтобы Киев мог предпринять «определенные вещи». Россия пошла на это, однако ВСУ не прекратили вести огонь.

Также Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Он признался, что видел только фрагменты дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа.