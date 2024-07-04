Путин обозначил условие для прекращения огня на линии соприкосновения Путин: без переговоров прекращение огня на линии соприкосновения невозможно

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Прекращение огня на линии соприкосновения не может быть установлено до начала переговоров Москвы и Киева, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не может принимать подобные решения «в надежде» на позитивные шаги второй стороны.

Глава государства напомнил, что в ходе СВО был момент, когда российские войска «стояли под Киевом», однако западные партнеры настоятельно попросили прекратить огонь и боевые действия, что украинская сторона могла предпринять «определенные вещи». Тогда Россия пошла на это, однако ВСУ не прекратили вести огонь, указал Путин.

Мы столкнулись с обманом. И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде, что обратная сторона предпримет каике-то позитивные шаги мы просто не можем, — добавил российский лидер.

Также Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Он признался, что видел только фрагменты дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа.