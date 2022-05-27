Крым, ПАСЕ и «зайчутка»: чем известен Леонид Слуцкий Новый лидер ЛДПР долго занимался международной политикой, но его не обошли внутренние скандалы

Леонид Слуцкий / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

27 мая, ровно на сороковой день со смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского, партию возглавил Леонид Слуцкий. Политик, входящий в состав фракции либерал-демократов в Госдуме с XX века, известен работой в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), своим большим влиянием, а также попадал в громкий сексуальный скандал. NEWS.ru рассказывает, кто стал новым лидером старейшей партии России.

После смерти Жириновского, как рассказывал источник NEWS.ru, за пост лидера ЛДПР разразилась эпическая битва между Слуцким и хабаровским губернатором Михаилом Дегтярёвым. Первого, по словам собеседника, поддерживал председатель Госдумы Вячеслав Володин, второго — аппаратчики.

Однако уже тогда было ясно, что влияние и финансовые возможности первого значительно выше. Так и оказалось: в администрации президента (по словам источника NEWS.ru, именно у этого органа власти был решающий голос) остановились на понятном для них кандидате.

В Госдуму политик попал в 1999 году в составе «Блока Жириновского». И хотя, по данным «Проекта», в 2010 году политик говорил, что попал в ЛДПР, просто чтобы получить место в парламенте, с тех пор с партией он не расставался. Более того, судя по выступлению Жириновского на встрече с Владимиром Путиным после выборов в Госдуму прошлого созыва, с основателем партии у него было взаимопонимание.

Он себя уже много лет зарекомендовал как очень энергичный специалист, он реально сделал куда больше, чем многие председатели международных комитетов, — говорил лидер партии, предлагая главе государства назначить Слуцкого председателем комитета по международным делам.

Леонид Слуцкий Артём Соболев/NEWS.ru

Среди аргументов Жириновского было то, что именно Слуцкий привёз в Крым делегацию иностранных политиков. Этого, как говорил основатель партии, «дипломаты не смогли сделать, целый МИД не в состоянии, ни одна партия». Визит этот действительно состоялся в 2015 году.

Тогда на полуостров приехали члены Национального собрания и сената Франции, а Леонид Слуцкий их сопровождал. В МИД Франции действия местных парламентариев осудили, а сам парламентарий стал одним из первых политиков, попавших под европейские и американские санкции. Как объясняли в ЛДПР, «за активную поддержку Новороссии».

При этом во внешней политике России он всегда занимал важное место. Уже в 2000 году Слуцкий стал замглавы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Делегатом в организации он оставался вплоть до марта 2022 года, когда Россию исключили из ПАСЕ. Комитет Госдумы по международным делам после речи Жириновского тоже возглавляет Слуцкий.

Он же оказался в составе российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году. Однако его роль в диалоге остаётся неизвестной: как писал NEWS.ru, комментировать ход переговоров многим федеральным политикам запрещено.

Однако место вице-президента ПАСЕ в последний раз политику занять не удалось: в 2019 году его кандидатура была отклонена. Украинский делегат объяснял результат голосования европарламентариев «очевидной провокацией со стороны России», указывая на деятельность Слуцкого в Крыму. Однако представители других стран среди причин своего голосования против Слуцкого называли негативную информацию о нем.

Голосование состоялось меньше чем через год после разразившегося в России сексуального скандала с участием депутата. Сразу три журналистки обвинили его в домогательствах — Екатерина Котрикадзе (тогда была заместителем главного редактора RTVi), Дарья Жук (занимала пост продюсера телеканала «Дождь», признанного Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) и Фарида Рустамова (работала в «Русской службе» BBC).

Последняя записала один из случаев домогательств на диктофон. На записи мужчина, которого Рустамова опознала как Слуцкого, предлагает ей быть для своего молодого человека женой, а для него — любовницей и называет её «зайчуткой». Позже это даже стало мемом.

Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это BBC? Я тебя возьму куда-нибудь, — говорил мужчина.

Сам Слуцкий называл обвинения, выдвинутые против него, «заказухой» и попыткой дискредитации. Вопрос рассматривался думской комиссией по этике, но там нарушений в поведении депутата не нашли и предложили журналисткам обращаться в правоохранительные органы.

Незадолго до избрания депутата NEWS.ru спрашивал у экспертов, кто из двух кандидатов более перспективен на посту лидера ЛДПР — Слуцкий или Дегтярёв. В ответ все говорили о больших ресурсах и связях первого. Ресурсов у него действительно достаточно: как объяснял сам политик, в политику он пришёл из бизнеса, «где давно заработал столько, сколько ему нужно». Собеседники «Медузы» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) подтверждали: депутат «ценит комфорт и не экономит на нём». Связей у Слуцкого тоже много. Например, он в хороших отношениях как с РПЦ в целом, так и с патриархом Кириллом.

Однако неизвестно, смогут ли ресурсы и влияние нового лидера помочь ЛДПР на длительной дистанции. Собеседники NEWS.ru отмечали его самостоятельность и возможность финансировать партию, но подчёркивали, что Жириновского заменить, вероятнее всего, не сможет даже он. Сам Слуцкий уже пообещал продолжать дело основателя партии. По его словам, ЛДПР с ним во главе останется оппозиционной партией, но будет занимать «конструктивную позицию».