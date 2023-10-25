В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о российских военных базах Песков: нам пока неизвестно о словах Пашиняна про российские военные базы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремлю пока ничего не известно о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна про российские военные базы, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва не может подтвердить, говорил ли Пашинян такое или нет.

Мы пока не знаем, говорил ли он эти слова, и если говорил, то где, в каком контексте. У нас нет таких данных, — сказал Песков.

Пашинян ранее заявил, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Пашинян подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Депутат Олег Морозов полагает, что тем самым премьер Армении пытается оправдать свое политическое ничтожество, отказываясь от российских миротворцев в Карабахе. Он напомнил, что присутствие в регионе российских военных всегда было продуктом обоюдного согласия.

Накануне армянский МИД вызвал посла России в Армении Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. В Ереване заявили, что в эфире телепередачи на Первом канале были сделаны оскорбительные и неприемлемые заявления в адрес властей республики.