Кремль опроверг обвинения России в разрушении собора в Одессе Песков назвал «абсолютной неправдой» обвинения России в ударе по собору в Одессе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения киевских властей о попадании Вооруженными силами РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По его словам, которые приводит ТАСС, здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.

Наши ВС никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более храмам и церквям. Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где против России готовились террористические акты с применением надводных беспилотников, а также по местам их изготовления в районе Одессы.

Минобороны также отвергло обвинения Украины в ударах, подчеркнув, что все объекты, назначенные для поражения ночью 23 июля, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. Причиной разрушения святыни ведомство назвало безграмотные действия украинских операторов комплексов ПВО, которые размещены вблизи жилых кварталов.

Позднее в Сети появились видеокадры пострадавшего Спасо-Преображенского кафедрального собора. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения храма, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна.