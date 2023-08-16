Кравцов раскрыл сроки перехода школ на единые государственные учебники Глава Минпросвещения анонсировал переход на единые учебники в ближайшие пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские школы перейдут на единые государственные учебники в течение ближайших пяти лет, заявил на совещании работников образования и науки Татарстана глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в рамках этого перехода будут заменены учебники по всем преподаваемым в школе предметам. При этом министр не стал раскрывать подробности новой учебной программы.

Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет, — заявил министр.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее рассказал о содержании новых учебников по истории для учеников старших классов. По его словам, в них содержится информация о событиях Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также послевоенного восстановления страны. Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах были переписаны полностью.

Представители издательства «Просвещение» заявили, что основная часть тиража новых учебников по истории уже напечатана. В этом процессе принимали участие более 10 комбинатов. Отмечается, что первая отгрузка учебников состоялась на Сахалине 11 августа.