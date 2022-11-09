Кравцов: курс по военной подготовке в школах будет обязательным

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Курс по начальной военной подготовке, который планируют ввести в следующем учебном году в школах, будет обязательным, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, занятия будут проходить в рамках предмета ОБЖ, передает ТАСС.

[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный, - сказал Кравцов.

Он добавил, что министерство готовит соответствующую программу, а учителя пройдут повышение квалификации.

Накануне Минобороны России поддержало идею введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. По мнению заместителя министра обороны России Валерия Герасимова, новый предмет следует преподавать в течение двух последних лет обучения, выделяя на него не менее 140 часов.

9 ноября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке. По его словам, курс подготовят до 1 января, а затем запланирована его апробация.