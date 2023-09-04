Кортежи Эрдогана и Путина в Сочи сняли на видео

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли к санаторию «Русь» в Сочи на двусторонние переговоры. На опубликованных кадрах главы государств проезжают по аллеям пансионата на черных автомобилях с государственной символикой.

Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко напомнил, что Путин встречает Эрдогана в санатории «Русь» уже не первый раз. Турецкий лидер приезжал на переговоры чуть более года назад.

Как сообщалось ранее, Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки с учетом новых условий ООН. Лидеры государств затронут тему жизнеспособности соглашения, а также тщательно изучат все поступившие предложения по ее возрождению.

До этого переговоры президентов обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Они констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, а также «интенсивный, доверительный политический диалог». По словам Лаврова, Путин и Эрдоган регулярно общаются в последнее время, в том числе в формате телефонных переговоров.