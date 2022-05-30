Компании будут жёстче наказывать за утечку персональных данных Минцифры ужесточит наказание для компаний за утечку персональных данных

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры согласовало законопроект, согласно которому компании начнут более жёстко наказывать в случае утечки персональных данных. Предполагается, что бизнесу будет грозить штраф в размере 1% от оборота, а если он попытается скрыть инцидент — 3%, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Инициатива предполагает, что нарушители могут быть оштрафованы на 1% от годового оборота. При этом оборотный штраф может вырасти до 3% в том случае, если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток, — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что принятие законопроекта может затянуться из-за отсутствия в законодательстве определения «утечка персональных данных» и соответствующей методологической базы, необходимой для квалифицирования преступления. Однако в Госдуме и Совфеде заинтересованы в новом нормативно-правовом акте, поскольку считают действующие штрафы слабой мотивацией к сохранению информации о клиентах.

Почвой для возобновления работы над законопроектом стали участившиеся утечки в сервисах доставки еды, таких как «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также в медицинской компании «Гемотест».

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел штрафы за принуждение к предоставлению персональных данных. Теперь продавца могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за отказ заключать или исполнять договор, если покупатель не хочет передавать ему личную информацию.