Колокольцев рассказал о предстоящей реформе МВД Колокольцев: МВД готовит реформу в миграционной сфере

Фото: МВД РФ

Владимир Колокольцев

Кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД России готовит реформу регулирования миграции в России, передает корреспондент NEWS.ru. При этом он отметил, что иностранцы совершают лишь 4% преступлений, однако признал, что поведение приезжих создает напряженность в обществе.

Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами. В нашем стремлении упорядочить пребывание мигрантов, вывести как можно больше их из тени, нам нельзя впадать в крайность, нельзя допустить ксенофобии и необоснованных мер применительно к этим гражданам, — сказал Колокольцев.

Ранее парламентские инициативы, предусматривающие расширение оснований для прекращения гражданства России, не поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Помимо уклоняющихся от воинского учета и мобилизации мигрантов, депутат Михаил Матвеев предлагал лишать паспорта РФ и лиц, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ряд других преступлений. Правкомиссия указала на наличие в действующем законодательстве исчерпывающего перечня оснований для лишения гражданства и расширение этого списка посчитала нецелесообразным.

В Санкт-Петербурге по итогам масштабной операции против незаконной миграции перед судом предстанут сразу девять организаторов схемы по незаконной легализации иностранных граждан. Фигуранты дела поставили на миграционный учет 192 человека.