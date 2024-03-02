Кириенко назвал провальными попытки бойкотировать Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Всякие попытки бойкотировать Россию провалились, заявил первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко. По его словам, которые приводит ТАСС, это подтверждает Всемирный фестиваль молодежи, его участниками стали 190 стран.

Мне кажется, что самое главное, что уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран — практически весь мир, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что некоторым участникам пытались помешать посетить страну. Однако они «поборолись» за это право, отметил Кириенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в адрес организаторов Всемирного фестиваля молодежи пришло рекордное количество заявок на участие. Сам фестиваль, согласно президентскому указу, будет проходить с 1 по 7 марта. Региональная программа будет проводиться с 10 по 17 марта. Иностранные участники посетят 30 российских городов.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил NEWS.ru, что Всемирный фестиваль молодежи нужно использовать для работы с подрастающим поколением из других стран. По его словам, речь идет прежде всего об Аргентине и о Словакии. Это сигнал Западу, что Россия не находится в изоляции, добавил Трухачев.