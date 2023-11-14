«Катастрофа»: в Госдуме сравнили пенсии россиян и американцев Депутат Арефьев назвал катастрофически низким положение российских пенсионеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в европейских странах и США, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, положение пожилых граждан в РФ катастрофически низкое. В связи с этим депутат выразил готовность подписаться под любым законом, улучшающим материальное состояние россиян.

Готов подписаться под любым законом, улучшающим материальное положение наших граждан <...>, оно катастрофически низкое. <...> К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия, — отметил Арефьев.

Россия «унизительно отстает» от других стран, несмотря на то что является могучим и богатейшим государством, добавил он. Согласно данным Счетной палаты, после уплаты всех обязательных платежей у пенсионеров остается лишь 3000 рублей, напомнил депутат.

Сейчас собираются минимальную зарплату поднять до 19 тысяч рублей, 16 тысяч рублей в месяц — средняя пенсия. Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что все платно? Я понимаю, что в СССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было все бесплатно, — указал он.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Также отчисления планируют повысить неработающим и военным пенсионерам.