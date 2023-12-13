Кадыров заявил, что Чечня выполнила мобилизационный план на 1500%

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, чеченские военнослужащие служат в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, трансляция которой велась в его Telegram-канале. Он назвал жителей Чечни настоящими патриотами, которые выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу.

В последнее время общество РФ за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии, — сказал Кадыров.

В июне 2023 года были сформированы два новых полка — «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня». По словам Кадырова, в него входят военнослужащие с опытом ведения боевых действий. Он тогда отмечал, что более 6 тысяч чеченских бойцов из 42-й дивизии действовали в Запорожской области. Кадыров пояснил, что в состав дивизии входят полки «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат», состоящие из чеченских бойцов.

Ранее глава Чечни рассказал, что население республики поддерживает решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку.