Кадыров рассказал, как должна пройти мобилизация в России

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне должны провести добровольную мобилизацию. Во время выступления на просветительском марафоне «Знание» он отметил, что долг всех граждан РФ — встать на защиту своей страны «рядом» с президентом Владимиром Путиным, пишет URA.ru. По мнению Кадырова, в таких поступках проявляется истинный патриотизм.

Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все сами должны мобилизироваться и встать рядом с нашим президентом. Это и есть патриотизм, — заявил Кадыров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вводить военное положение в России нет. Ранее ряд западных и украинских СМИ опубликовали материалы о том, что начало мобилизации в РФ приурочат к празднованию Дня Победы.

Возможность мобилизации также отверг спикер Государственной думы Вячеслав Володин. До этого западных СМИ начали распространяться слухи, что в России в мая может начаться всеобщая мобилизация населения для участия в спецоперации на Украине.