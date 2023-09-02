Кадыров поручил разобраться в инциденте с бойцом Чурчаевым Делимханов: Кадыров поручил разобраться в инциденте с участием бойца Чурчаева

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в инциденте с участием бойца Шовхала Чурчаева, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. Для обсуждения случившегося он связался с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению моего дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль, — написал Делимханов.

Он подчеркнул, что подобные происшествия осуждаются Кадыровым и чеченским народом. Делимханов считает, что спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован. По мнению депутата, участникам соревнований нельзя устраивать «бессмысленные шоу» в погоне за лайками и хайпом — они обязаны руководствоваться тем, что их поведение может бросить тень на их народ.

Делимханов обратил внимание на то, что Кадыров всегда призывает всех чеченцев быть образцом во всем. Парламентарий подчеркнул, что "поведение отдельных личностей", противоречащее религии и традициям, будет пресекаться, а по отношению к зачинщикам примут самые жесткие меры в соответствии с законом и обычаями.

Ранее в ТРЦ «Ривьера» во время пресс-конференции промоушена «Наше дело» произошла массовая драка. По предварительной информации, в ней был замечен Чурчаев.

В прошлом году бойцу Чурчаеву грозило два года колонии за избиение и угрозу убийством иранскому бойцу Мохаммаду Хейбати, известному как Персидский Дагестанец. Конфликт произошел во время записи подкаста одного из бойцовских промоушенов в хостеле на Алтуфьевском шоссе в Москве.