Боец ММА Шовхал Чурчаев может попасть в колонию за угрозу убийством

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Шовхал Чурчаев

Боец ММА Шовхал Чурчаев по прозвищу Борз может получить два года колонии за избиение и угрозу убийством иранскому бойцу Мохаммаду Хейбати, известному как Персидский Дагестанец, сообщает Telegram-канал Mash. Конфликт произошел во время записи подкаста одного из бойцовских промоушенов в хостеле на Алтуфьевском шоссе в Москве.

На кадрах видно, как Чурчаев внезапно бьет Хейбати по лицу, достает пистолет и приказывает противнику встать на колени.

Оказалось, что нападки со стороны Чурчаева в адрес Хейбати происходят не в первый раз. Еще в марте он узнал домашний адрес иранского бойца, приехал туда с группой поддержки, но не застал того дома, поэтому оставил сообщение: «Мы твою жену видели».

По информации канала, на Чурчаева уже написано заявление в полицию. Контролировать ход расследования обещало посольство Ирана.

Ранее в городе Мурино Ленинградской области произошла массовая драка со стрельбой. На опубликованном в Сети видео видно, как две группы молодых людей устроили драку, в которой приняли участие не менее 20 человек. Один из них в ходе конфликта применил пистолет. Некоторые СМИ сообщили, что в потасовке принимал участие боец ММА Артем Тарасов. Сам спортсмен опроверг эту информацию и уточнил, что был там, но в драке не участвовал и попытался заступиться за одного из пострадавших.