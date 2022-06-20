Кадыров опроверг обмен националистки Тайры на сына чеченского чиновника

Фото: Соцсети

Юлия Паевская / Тайра

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг обмен украинской националистки Юлии Паевской (Тайры) на сына представителя Чечни в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко. Кадыров отметил, что Гриценко на данный момент находится в плену, а также является гражданином Украины.

По этой причине, отмечает Кадыров, провести обмен одного украинского гражданина на другого нельзя и это «не входит в компетенцию» главы Чечни. Ранее в СМИ сообщалось, что Паевская, которая обвинялась в ряде военных преступлений, была взята в плен в Мариуполе в середине марта. 19 июня появилась информация, что Тайра была возвращена на Украину.

Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности, — написал Кадыров.

В субботу в Telegram-канале журналистки Первого канала Ирины Куксенковой появилась информация о том, что Паевская, обвиняемая в военных преступлениях, в результате действий властей ДНР была отпущена. По ее данным, украинские власти также получили 25 млн рублей, чтобы освободить сына представителя Чечни Кадырова Мурада Саидова Адама. Эта информация вызвала в российском Telegram бурную дискуссию.