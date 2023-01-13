Кадровые гадания или страдания

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Дюмин

В последнее время заядлые пифии упорно гадают на кадровые перемещения в российских верхах. С одной стороны, они вроде бы диктуются логикой ведения военных действий и неизбежным переводом всей экономики в состояние мобилизации на военных рельсах. С другой, все знают о закрытости выработки у нас любых кадровых решений, а заодно и бытующих опасениях их принятия, так сказать, под давлением улицы. Утверждают, что зная эту особенность, некоторые деятели, чья карьера оказывается под вопросом, за свой счет заказывают в соцсетях или в каком-нибудь Guardian критику собственной персоны. Но сейчас и такая изощренная страховка может не сработать.

Собственно, гадания на кадры ведутся в основном по двум направлениям — замена все еще системно-либерального финансового блока правительства и выдвижение нынешнего тульского губернатора Алексея Дюмина на правительственные высоты. Надо сказать, что в течение всех шести с половиной лет, что генерал Дюмин, в прошлом заместитель министра обороны и, как утверждается, адъютант президента, возглавляет Тульскую область, не замолкают прогнозы о его триумфальном возвращении в столицу. Более того, уже в момент его перевода в Тулу редактор одной либеральной радиостанции сразу объявил его кандидатом в преемники.

Теперь его сватают на роль главы Минпромторга, курирующего наш ОПК, с вероятными вице-премьерскими полномочиями. В качестве аргументов ссылаются на особую роль Тулы как нашей оружейной кузницы и на тот факт, что как раз группа под руководством Дюмина готовит доклад для Госсовета о военно-промышленной мобилизации.

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев

Но главное — Алексей Дюмин пользуется особым доверием президента, а число персон с таким статусом после последних событий в окружении Путина явно уменьшилось. Возникают и ассоциации с карьерным путем Дмитрия Медведева, который, перед тем как стать официальным преемником, работал на посту вице-премьера, курировавшего национальные проекты. А учитывая, что многие нынешние программы рассчитаны до 2030 года, самые прозорливые пифии не исключают выдвижения того же Дюмина на главный пост страны как раз в 2030-м. Но для такого рывка нужен опыт на самом верху государственного управления.

Тут, правда, был запущен явный фейк о том, что Дюмину могут предложить баллотироваться на пост мэра Москвы при условии возвращения Сергея Собянина в администрацию президента. Выборы-то уже в этом сентябре. Но это вброс настолько фантастичный, что нивелирует и остальные прогнозы.

Кроме перспектив Алексея Дюмина особо страстные гадания имеют своим предметом будущее, как мы уже отмечали, лидеров финансового блока. Странно ведь, что наш Центробанк до сих пор является как бы подразделением откровенно враждебного российским интересам МВФ, на пост одного из его руководителей которого мечтала, как утверждают, со временем уйти Эльвира Набиуллина. Целесообразность излишне независимого статуса ЦБ давно ставится под вопрос. Особенно когда одним махом на Западе заморозили сотни миллиардов российских госнакоплений. Притом что даже военные действия не помешали выводу из страны в прошлом году дополнительно более $200 млрд. Время игры в открытую финансовую систему явно прошло, а потому предполагается появление на месте Эльвиры Сахипзадовны экономиста-государственника. Андрея Костина или даже Сергея Глазьева. Как говорится, возможны варианты.

К тому же вакантным давно остается и кресло главы Счетной палаты РФ, стремительно оставленное Алексеем Кудриным. Пауза с таким назначением выглядит объяснимой после появления информации о возможном расширении компетенции этого органа в отношении контроля за выполнением гособоронзаказа. Возможно, Счетная палата сможет не просто констатировать задержки и срывы его выполнения, но и принимать меры административного наказания. Потому, видимо, во главе этого контрольного органа нужен специалист, знакомый с механизмами функционирования нашего ОПК.

Словом, страна в условиях СВО ждет адекватных кадровых перемен. Само ожидание которых явно оживляет нашу внутреннюю политическую повестку.