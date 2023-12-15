Кабмину велели своевременно реагировать на рост цен после истории с яйцами Мишустин поручил кабмину своевременно реагировать на необоснованный рост цен

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Профильные ведомства должны отслеживать и своевременно реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания, тарифы ЖКХ и другие социально значимые товары и услуги, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что при выявлении подобных случаев ведомства обязаны детально об этом доложить. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности, в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости, — подчеркнул министр.

Накануне во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос о дороговизне куриных яиц. Глава государства ответил, что рост цен на яйца обусловлен недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. По его словам, сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства. Он принес россиянам свои извинения.

После экономист, член Российской академии естественных наук Эдуард Тхакушинов сообщил, что решить проблему с подорожанием яиц можно увеличением экспорта продукта из Азербайджана и Турции. При этом он подчеркнул, что сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы в стране действовала плановая экономика по примеру СССР.