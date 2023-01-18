Кабмин не поддержал проект установления 31 декабря выходным днем

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Российское правительство не поддержало законопроект, в соответствии с которым предлагается установить 31 декабря выходным днем. Отзыв разместили в электронной базе Госдумы. После получения выводов кабмина проект правовой нормы рассмотри комитет нижней палаты парламента по труду, о чем РИА Новости рассказывал его глава Ярослав Нилов.

Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным, — говорится в документе.

Законопроект был внесен парламентариями из ЛДПР в декабре 2020 года. Согласно проекту предлагается растянуть новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохраняется. Сейчас документ находится на рассмотрении.

До этого юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации. Согласно заключению правового управления, опубликованному в думской электронной базе, инициатива не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации.

Ранее комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук. По мнению комитета, инициатива «не соотносится с подходом» законодательства к мобилизации. Законопроект, на который дал заключение комитет Госдумы по обороне, был внесен на рассмотрение депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым 25 октября прошлого года.