«К земле готовиться»: Медведев дал совет Боррелю Медведев посоветовал Боррелю не обсуждать санкции и «готовиться к земле»

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю стоит «готовиться к земле», а не обсуждать новые санкции против России, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами. По его словам, которые приводит Lenta.ru, высказывания еврокомиссара по иностранным делам уже давно превратились в пропаганду.

Уж не ему об этом (санкциях. — NEWS.ru) рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст, — высказался Медведев.

Он подчеркнул, что Боррель выдвигает предложения называть санкционные режимы в честь незнакомых ему людей. По словам Медведева, главе европейской дипломатии стоит позаботиться о введении в университетах Мадрида именных стипендий в свою честь.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявил, что Лондон намерен рассмотреть введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, который скончался в колонии «Полярный волк» 16 февраля. По его словам, ведомство не может объявить о них заранее, но при этом отметил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.