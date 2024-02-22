Главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю стоит «готовиться к земле», а не обсуждать новые санкции против России, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами. По его словам, которые приводит Lenta.ru, высказывания еврокомиссара по иностранным делам уже давно превратились в пропаганду.
Уж не ему об этом (санкциях. — NEWS.ru) рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст, — высказался Медведев.
Он подчеркнул, что Боррель выдвигает предложения называть санкционные режимы в честь незнакомых ему людей. По словам Медведева, главе европейской дипломатии стоит позаботиться о введении в университетах Мадрида именных стипендий в свою честь.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявил, что Лондон намерен рассмотреть введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, который скончался в колонии «Полярный волк» 16 февраля. По его словам, ведомство не может объявить о них заранее, но при этом отметил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.